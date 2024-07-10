MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucu çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen mühimmatlar arasında piyade tüfekleri, tanksavar silahı, keskin nişancı silahları, roketatar, el bombaları ve çeşitli mühimmatlar bulunuyor.

10.07.2024 17:52
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve teröristlerin kullandıkları sığınakta çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerin kullandığı sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucu çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Sığınakta 1 adet M-16 piyade tüfeği ve 9 adet şarjörü, 4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı ve 5 adet şarjörü, 1 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 28 adet el bombası, 590 adet 7,62 mm mühimmat, bin 20 adet 5,56 mm mühimmat, 2 bin 70 adet 5,45 mm mühimmat, 250 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 59 adet 12,7 mm mühimmat, 6 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, 9 adet RPG-7 sevk fişeği, 4 adet alpha-fire düzenek, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet termal silah dürbünü, EYP yapımında kullanılan kullanılan muhtelif malzeme, 1 adet Yaesu telsiz, 1 adet elektronik kitap okuyucu, 1 adet flash bellek, 1 adet radyo, 1 adet akü, 1 adet güneş enerji paneli, gizlenme maksadıyla kullanılan muhtelif malzeme, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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