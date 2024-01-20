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MSB, Gara bölgesinde 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MSB, Gara bölgesinde 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdiğini açıkladı. MSB, operasyonların devam edeceğini belirtti.

20.01.2024 - 17:00,  Güncelleme: 17:23
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine gerçekleştirilen hava harekatıyla 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek." mesajını vurguladı.

Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek."

Gara'ya hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Gara bölgesinde 9 PKK\'lı teröristi etkisiz hale getirdi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa MSB, Gara bölgesinde 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB, Gara bölgesinde 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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