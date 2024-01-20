MSB, Gara bölgesinde 9 PKK\'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine gerçekleştirilen hava harekatıyla 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek." mesajını vurguladı.

Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek."