MSB, Gücü-2026 Tatbikatı'nda meskun mahal eğitimleri icra edildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında meskun mahal eğitimlerinin icra edildiğini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından 'Birlikte eğitim, müşterek güç' notuyla yapılan paylaşımda Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın meskun mahal eğitimlerinin icra edildiği paylaşıldı. MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

" Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla devam eden Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında meskun mahal eğitimleri icra edildi. Birlikler; zorlu senaryolar altında koordinasyon, sürat ve müşterek hareket kabiliyetlerini geliştirdi."