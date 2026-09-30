MSB, Gücü-2026 Tatbikatı'nda meskun mahal eğitimleri icra edildiğini açıkladı

MSB, Gücü-2026 Tatbikatı'nda meskun mahal eğitimleri icra edildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında meskun mahal eğitimlerinin icra edildiğini duyurdu. Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla süren tatbikatta birlikler zorlu senaryolarda koordinasyon ve müşterek hareket kabiliyetini geliştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında meskun mahal eğitimlerinin icra edildiğini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından 'Birlikte eğitim, müşterek güç' notuyla yapılan paylaşımda Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın meskun mahal eğitimlerinin icra edildiği paylaşıldı. MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
" Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla devam eden Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında meskun mahal eğitimleri icra edildi. Birlikler; zorlu senaryolar altında koordinasyon, sürat ve müşterek hareket kabiliyetlerini geliştirdi."
Kaynak: İHA
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