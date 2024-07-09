MSB: "Kilit kapanıyor! Hedefler tek tek imha ediliyor"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde hedeflerin tank atışı ile vurulduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB, Irak'ın kuzeyinde hedeflerin tank atışı ile tam isabetle vurulduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Kilit kapanıyor! Hedefler tek tek imha ediliyor" notuyla paylaşılan videoda hedefler tam isabetle vuruldu.
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