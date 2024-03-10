Irak ve Suriye kuzeyinde 11 terörist etkisiz - Son Dakika
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Irak ve Suriye kuzeyinde 11 terörist etkisiz

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

10.03.2024 11:32  Güncelleme: 12:02
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Teröristlerin 10'unun Pençe Kilit operasyon bölgesinde, 1'inin ise Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

Bakanlık açıklamasında "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

MSB: Irak ve Suriye'de 11 terörist etkisiz
Irak ve Suriye kuzeyinde 11 terörist etkisiz
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak ve Suriye kuzeyinde 11 terörist etkisiz - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Nermin Öksüz: Eko koş 11 oy daha yalan olduuu ?? 6 11 Yanıtla
  • Ali Kublay: Ateşiniz bol olsun cehenneme odun lazım satilmislar ordusu bu gün birinizi bir gün alayinizi 8 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Köküne kibrit suyu 7 1 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Haha bu iyiydi 1 0

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