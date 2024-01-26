MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye\'de 5 PKK/YPG\'li teröristi etkisiz hale getirdi

17:13 •
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek•
17:03 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum•
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MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA
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