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MSB zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiği paylaştı - Son Dakika
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MSB zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiği paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, mücadelesine devam ediyor' ifadesi ile Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Durmadan, yorulmadan' başlığıyla Mehmetçiğin en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde mücadelesine azim ve kararlılıkla devam ettiğine vurgu yapılarak, hazırlanan görüntülere yer verildi.

22.01.2024 - 11:59,
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MSB zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiği paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, mücadelesine devam ediyor" ifadesi ile Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan, yorulmadan" başlığıyla Mehmetçiğin en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde mücadelesine azim ve kararlılıkla devam ettiğine vurgu yapılarak, hazırlanan görüntülere yer verildi.

MSB zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiği paylaştı
Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiği paylaştı - Son Dakika


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