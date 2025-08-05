Muayeneden Geçmeyen Araç Yangın Çıkardı

Diyarbakır'da bir sürücü, muayeneden geçemeyen otomobilini yaktı.

MUAYENEDEN GEÇEMEYEN OTOMOBİLİNİ YAKTI

Bağlar ilçesindeki araç muayene istasyonuna giden sürücü, otomobili muayeneden geçemeyince yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.