Diyarbakır'da bir sürücü, muayeneden geçemeyen otomobilini yaktı.
Bağlar ilçesindeki araç muayene istasyonuna giden sürücü, otomobili muayeneden geçemeyince yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Muayeneden Geçmeyen Araç Yangın Çıkardı - Son Dakika
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