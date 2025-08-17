Mudanya\'da Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

Mudanya Mürsel Mahallesi'nde çöplüğe dökülen atıklardan çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki anız ve zeytinliklere sıçradı. İtfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çöplükten dumanların yükseldiğini fark eden mahalleliler, traktörlerin arkasına bağladıkları su tanklarıyla yangına müdahale ederek yangının yayılmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan ile bir elektrik direği zarar gördü. Bazı zeytin ağaçlarının da yangından etkilendiği ifade edildi. - BURSA