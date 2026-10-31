Mudanya Güzelyalı\'da motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi'ne paralel uzanan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BOE plakalı motosikletin sürücüsü M.K., seyir halindeyken araçların arasından aniden yola çıkan 9 yaşındaki M.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünde kanama olduğu öğrenilen yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı kontrolde alkollü olmadığı belirlenen sürücü M.K., ifadesi alınmak üzere Mudanya Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.