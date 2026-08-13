Mudurnu\'da Yangın Faciası Önlenildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tavuk kümeslerinin çevresinde çıkan ot yangını itfaiye, orman ekipleri ve köylülerin hızlı müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyü Bayramlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köy Muhtarı Muzaffer Yalçın'a ait tavuk kümeslerinin çevresindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Otların tutuşması sonucu çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine Mudurnu İtfaiyesi ve Orman Teşkilatına bağlı arazözler alarma geçerek bölgeye sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşana kadar, köye ait su tankerleriyle alevlere müdahale edildi. Köy halkının ve ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, tavuk kümeslerine ve daha geniş alanlara yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.