Mudurnu'da Yangın Faciası Önlenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mudurnu'da Yangın Faciası Önlenildi

Mudurnu\'da Yangın Faciası Önlenildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudurnu'da tavuk kümesleri çevresindeki ot yangını, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tavuk kümeslerinin çevresinde çıkan ot yangını itfaiye, orman ekipleri ve köylülerin hızlı müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyü Bayramlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köy Muhtarı Muzaffer Yalçın'a ait tavuk kümeslerinin çevresindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Otların tutuşması sonucu çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine Mudurnu İtfaiyesi ve Orman Teşkilatına bağlı arazözler alarma geçerek bölgeye sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşana kadar, köye ait su tankerleriyle alevlere müdahale edildi. Köy halkının ve ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, tavuk kümeslerine ve daha geniş alanlara yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mudurnu'da Yangın Faciası Önlenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler
Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı
Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir?

17:57
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
17:41
Bakan Gürlek’ten ’Alihan Kuriş’ operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
17:30
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak’tan sitem dolu sözler
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor Demirtaş dahil masada 5 konu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor! Demirtaş dahil masada 5 konu var
17:05
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
16:46
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’a taciz iddiasıyla dayak
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 18:16:27. #7.12#
SON DAKİKA: Mudurnu'da Yangın Faciası Önlenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.