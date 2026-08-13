Teksas'ta ABD ordusuna ait Apache helikopteri düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

ABD Kara Kuvvetleri'ne ait AH-64 Apache tipi saldırı helikopterinin Teksas eyaletindeki Salado kenti yakınlarında düşmesi sonucu helikopterde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusuna ait Apache helikopteri, 12 Ağustos Çarşamba günü öğleden sonra Salado yakınlarında bir tarlaya düştü. Bell County Şerif Ofisi, kazada helikopterde bulunan iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. ABC News de helikopterin Fort Hood yakınlarında düştüğünü ve kazada iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KAZANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Associated Press'in (AP) aktardığı bilgilere göre Fort Hood'dan havalanan AH-64 Apache, rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazanın ardından bölgede geniş çaplı bir ot yangını çıktı. Alevlerin yayılması üzerine yakınlardaki bazı evlerin tahliye edildiği bildirildi.

ABC News, helikopterin düştüğü alanda yangının devam ettiğini ancak kazada herhangi bir bina veya yapının zarar görmediğini aktardı.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

ABD ordusu, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. AP'nin haberine göre olayla ilgili soruşturmayı Fort Hood'un kriminal soruşturma birimi yürütüyor.

Fort Hood'un vekaleten komutanlığını yürüten Tuğgeneral Ethan Diven, olay yerinin güvenliğinin sağlanmasının ve kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verilmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Yetkililer, hayatını kaybeden iki askerin kimliklerini henüz açıklamadı. Soruşturmanın sürdürülmesi ve ailelere gerekli bildirimlerin yapılmasının ardından daha fazla ayrıntının paylaşılması bekleniyor.