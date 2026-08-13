Avrupa’da 27 yıl sonra yaşanan ilk tam Güneş tutulmasını milyonlarca kişi izledi - Son Dakika
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Avrupa’da 27 yıl sonra yaşanan ilk tam Güneş tutulmasını milyonlarca kişi izledi

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Avrupa’da 1999’dan bu yana görülen ilk tam Güneş tutulması, milyonlarca kişi tarafından izlendi. İzlanda’nın batısında yaklaşık 2 dakika 18 saniye süren tutulma, Avrupa’nın birçok kentinde ise parçalı olarak gözlemlendi.

Avrupa’da 27 yıl sonra yaşanan ilk tam Güneş tutulması, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Güneş tutulması yaklaşık 2 dakika 18 saniye ile en uzun süre İzlanda’nın batısında yaşandı.

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

İzlanda’dan İspanya’ya uzanan "tam Güneş tutulması" güzergahında milyonlarca kişi; meydanlarda, gözlemevlerinde ve resmi gözlem noktası olarak belirlenen alanlarda bir araya geldi. Bilim insanları, nadir görülen gök olayını kayıt altına almak ve incelemek üzere uçaklar ve gözlem sistemleri kullandı.

Avrupa’da 27 yıl sonra yaşanan ilk tam Güneş tutulmasını milyonlarca kişi izledi

İKİ DAKİKAYA VARAN TAM BİR KARANLIK OLUŞTURDU

Sınırı Türkiye’ye ulaşmayan güneş tutulması, Kuzey Kutbu çevresi ve Grönland’dan İzlanda’nın batısına, ardından Atlas Okyanusu üzerinden İber Yarımadası’na ilerledi. Tam Güneş tutulması, dar bir hat üzerinde yaklaşık iki dakikaya varan tam bir karanlık oluştururken, Avrupa’nın büyük bir bölümünde farklı oranlarda parçalı olarak izlendi. Tutulma, Grönland, İzlanda, İspanya, Portekiz'in küçük bir bölümü ve Rusya'nın kuzey kesimlerinden tam olarak izlendi. Avrupa'nın geri kalanı, Kuzeybatı Afrika, Kanada ve ABD'nin kuzeyinde ise parçalı tutulma gözlemlendi.

Avrupa’da 27 yıl sonra yaşanan ilk tam Güneş tutulmasını milyonlarca kişi izledi

İzlanda’da tutulma yerel saatle 16.47’de başlayarak 17.48 civarında tam evreye ulaştı. İspanya’da tutulmanın parçalı evresi yaklaşık 19.30’da başlarken, Ay'ın tam gölgesi ülkenin üzerinden yerel saatle 20.26 ve 20.33 arasında geçti. Tutulma, gözlem noktasına bağlı olarak yaklaşık 30 saniye ile yaklaşık 2 dakika arasında sürdü. Portekiz’de ise yalnızca kuzeydoğudaki küçük bir bölgede, 19.30 dolaylarında birkaç saniyelik bir tam tutulma yaşandı.

Avrupa’da 27 yıl sonra yaşanan ilk tam Güneş tutulmasını milyonlarca kişi izledi

EN UZUN TUTULMA İZLANDA’DA GÖZLEMLENDİ

Tam tutulmanın en uzun sürdüğü nokta İzlanda’nın batısında oldu. Burada güneş, yaklaşık 2 dakika 18 saniye boyunca örtülü kaldı. İspanya beklenen yoğunluk nedeniyle 350 resmi gözlem alanı oluşturdu. Güneş tutulması gözlemi etkinliklerinin güvenliğini sağlamak için 33 binden fazla güvenlik personeli görevlendirildi.

Avrupa’da 27 yıl sonra yaşanan ilk tam Güneş tutulmasını milyonlarca kişi izledi

AVRUPA’DA BİRÇOK KENTTE PARÇALI TUTULMA GÖZLEMLENDİ

Tam tutulma kuşağının dışında kalan İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkelerinde tutulma, parçalı olarak izlendi. Londra’da 18.17’de başlayan tutulma, 19.13’te en yüksek seviyeye ulaştı ve Güneş’in yaklaşık yüzde 92’si örtüldü. Dublin’de örtülme yüzde 94, Paris’te yüzde 92, Berlin’de yüzde 85 ve Oslo’da yüzde 83 civarında gerçekleşti. Parçalı tutulma, Avrupa’nın yanı sıra Kanada ve ABD’nin bazı kesimleri ile Kuzeybatı Afrika’da da parçalı olarak görüldü.

Avrupa’da 27 yıl sonra yaşanan ilk tam Güneş tutulmasını milyonlarca kişi izledi

AVRUPA'DA 1999’DAN BU YANA GÖZLENEN İLK TAM TUTULMA

Tam tutulma, Güneş’in ışığı Ay tarafından tamamen engellendiğinde, yani Ay’ın gölgesi dünya üzerindeki gözlemciler için Güneş’in önünü tamamen kapattığında görülüyor. Gün ışığının sadece bir kısmı engellendiğinde ise parçalı Güneş tutulması yaşanıyor. Bugünkü tutulma, Avrupa'da 1999’dan bu yana gözlenen ilk tam tutulma oldu.

Avrupa’da 27 yıl sonra yaşanan ilk tam Güneş tutulmasını milyonlarca kişi izledi

PERSEİD METEOR YAĞMURU

Tam tutulma, aynı zamanda en düzenli ve gözlemciler tarafından en çok sevilen meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurunun zirveye ulaştığı döneme denk geldi. 

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Son Dakika Güneş Avrupa’da 27 yıl sonra yaşanan ilk tam Güneş tutulmasını milyonlarca kişi izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa’da 27 yıl sonra yaşanan ilk tam Güneş tutulmasını milyonlarca kişi izledi - Son Dakika
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