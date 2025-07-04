Müdürünün yüzünün üstüne oturarak nefessiz bıraktığı market çalışanı hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Hollywood'da bir 7-Eleven mağazasında çalışan 26 yaşındaki Jessica McLaughlin, kadın yöneticisi tarafından darp edilip nefessiz bırakılması sonucu hayatını kaybetti.

Ailenin iddiasına göre, Jessica ile yöneticisi arasında vardiya sonunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte yönetici, Jessica'ya önce bir şişe fırlattı, ardından onu yere yatırarak üzerine oturdu. Genç kadın, bu sırada nefes alamadı ve bilincini kaybetti. Olay sırasında müdahale etmek isteyen diğer çalışanlar da yönetici tarafından saldırıya uğradı.

Jessica bir süre sonra kendine gelmeye çalışsa da bayılıp yere yığıldı. Ailesinin aktardığına göre, yönetici hemen mağazanın arka odasına giderek güvenlik kameralarının kayıtlarını silmeye çalıştı ve ardından bisikletine binerek kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Jessica'yı hastaneye kaldırdı. Yapılan muayenelerde oksijen eksikliğine bağlı olarak ciddi beyin hasarı oluştuğu tespit edildi. Genç kadın birkaç gün boyunca yaşam destek ünitesine bağlı kaldı. Ailesi, hastane süreci boyunca başında beklediklerini, ancak beyninin artık çalışmadığını öğrendiklerinde büyük bir üzüntüyle cihazları kapatma kararı aldıklarını söyledi.

Jessica'nın babası Clancey, kızının mağazada uzun süredir özellikle bu yönetici tarafından psikolojik ve fiziksel baskıya maruz kaldığını belirtti.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin kimliğinin belirlendiğini, ancak henüz gözaltına alınmadığını açıkladı.

7-Eleven şirketi ise yazılı açıklama yaparak yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını, ilgili yöneticinin işine son verildiğini ve soruşturmada yetkililerle iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Jessica'nın ailesi ise onu şu sözlerle andı:

"Jessica insanlara kendilerini değerli hissettiren, kimseyi yargılamayan, yardımsever ve içten bir insandı. Böyle bir ölümü asla hak etmiyordu. Onu çok özleyeceğiz."