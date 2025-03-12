Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı! Bir türlü anlamadı - Son Dakika
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Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı! Bir türlü anlamadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun Adana'da aile evinde ani ölümü konu edildi. Kırkyaşaroğlu'nun kız kardeşi Hatice, kardeşinin ölümünde diğer kardeşleri ve eşinden şüphelendiğini belirtti. Ancak, Hatice'nin Adana şivesiyle konuşması, Müge Anlı ve izleyicileri zor durumda bıraktı.

12.03.2025 08:36
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün oldukça ilginç konular işleniyor. Bugün de Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun Adana'da aile evinde ani ölümünü şüpheli bulan kız kardeşi Hatice programa başvurdu. 52 yaşında ve hiç evlenmemiş kız kardeşinin evde bilinçsiz bir şekilde yatarken bulunduğunu söyleyen Hatice, kardeşinin bir diğer kardeşleri ve eşiyle birlikte yaşadığını ve ölümünde onlardan şüphelendiğini belirtti. Ancak Hatice'nin Adana şivesiyle konuşması sebebiyle Müge Anlı ve izleyenler zor anlar yaşadı.

KADIN DEFALARCA TEKRARLADI, MÜGE ANLI ANLAMADI

Kardeşinin başına gelen olaylar anlatırken Adana'da kullanılan ve taklit etmek anlamına "Ağzına ökenmek" ifadesini kullanan Hatice Hanım'ı anlamayan Müge Anlı bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. "Ağzına ökenmek" ifadesini defalarca kullanan Hatice hanımın imdadına stüdyodakiler yetişti. Sosyal medyada da anlaşılmayan ifade üzerine X'te Adanacity adlı hesap, konuğun söylediği sözlerin açıklamasını yazdı.

Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı! Bir türlü anlamadı

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı! Bir türlü anlamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı! Bir türlü anlamadı - Son Dakika
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