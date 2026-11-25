Muğla'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki tırın sürücüsü direksiyon başında fenalaşınca tır bir otomobile çarptı.

Bugün öğleden sonra Milas'tan Bodrum yönüne ilerleyen tırın sürücüsü, Torba Kaynar mevkiine yaklaştığı sırada fenalaştı. Rampada geri geri giden tırın dorsesi refüje çıkarak otomobille çarpıştı. Yolun bir şeridi tamamen, diğer şeridi ise kısmen trafiğe kapandı. Kazanın hemen ardından bölgeden geçen 112 Acil Sağlık ekibi, fenalaşan sürücüyü hastaneye götürdü. Dorsenin altına sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı. İlk olarak refüjdeki bordür taşları kaldırılarak yol açılmaya çalışıldı. Ardından iş makinesi ve vinç olay yerine geldi. Zincirle vince bağlanan dorse refüjden kaldırılarak yola konuldu. Yolun tek şeridi trafiğe açıldı.

Sürücünün tedavisinin devam ettiği bildirildi.