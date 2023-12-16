Muğla\'da 15 günde 1001 yabancı yakalandı, 24 kişi gözaltına alındı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 15 günde 1001 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 kişiden 13 kişi tutuklandı.

Muğla il genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor. Bu çerçevede Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1- 15 Aralık tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda 1001 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, ülkelerine iade işlemleri için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1- 15 Aralık tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda; Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 1001 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, ülkelerine iade işlemleri için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmiştir. Organizatör olduğu değerlendirilen 24 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş ve 13 kişi tutuklanmıştır. Ayrıca göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 11 araç, 1 bot ve 1 motor ele geçirilmiştir. Muğla il genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir "ifadesi kullanıldı. - MUĞLA