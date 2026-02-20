Muğla\'da 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi Geren Koyu mevkiinde Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Milas ilçesi Geren Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Ören/Koldestim) ve Ören Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 32 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. - MUĞLA