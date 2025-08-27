2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu

2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu
27.08.2025 23:35
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 çocuk annesi 43 yaşındaki kadın, evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının boşandığı ama aynı evde yaşadığı eşinin polis olmasından dolayı olayın tahkikat süreci jandarmaya devredildi. Kadının eski eşi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Yatağan Bulvarı Medusa Life Sitesi'ndeki bir evde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre komşular, duydukları tartışma ve silah sesleri üzerine polise haber verdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbarla bölgeye intikal eden polis ekipleri N.M'yi (43), evin yatak odasında kalbinden vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde N.M'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. N.M'nin 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

POLİS KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Kadının polis olan eski eşi gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli bulunan ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden kadının boşandığı ama aynı evde yaşadığı kocasının polis olmasından dolayı olayın tahkikat süreci jandarmaya devredildi.

Bölgede savcılığı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa 2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

09:42
CHP lideri Özel’e Akın Gürlek’e yönelik sözlerinden dolayı soruşturma
CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e yönelik sözlerinden dolayı soruşturma
09:31
Neler yazdılar neler Bütün ülke Kerem’i konuşuyor
Neler yazdılar neler! Bütün ülke Kerem'i konuşuyor
09:10
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
08:51
Memurlardan sonra gözler asgari ücrette Zam için ilk ipucu geldi
Memurlardan sonra gözler asgari ücrette! Zam için ilk ipucu geldi
SON DAKİKA: 2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
