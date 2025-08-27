2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Yatağan Bulvarı Medusa Life Sitesi'ndeki bir evde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre komşular, duydukları tartışma ve silah sesleri üzerine polise haber verdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbarla bölgeye intikal eden polis ekipleri N.M'yi (43), evin yatak odasında kalbinden vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde N.M'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. N.M'nin 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

POLİS KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Kadının polis olan eski eşi gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli bulunan ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden kadının boşandığı ama aynı evde yaşadığı kocasının polis olmasından dolayı olayın tahkikat süreci jandarmaya devredildi.

Bölgede savcılığı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.