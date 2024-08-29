Muğla'da 90 Yaşındaki Şerif Dayan Kayboldu - Son Dakika
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Muğla'da 90 Yaşındaki Şerif Dayan Kayboldu

Muğla\'da 90 Yaşındaki Şerif Dayan Kayboldu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 90 yaşındaki Şerif Dayan'ın kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı. Dayan'dan bir daha haber alınamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, geniş çaplı bir arama çalışması başlatarak yaşlı adamı bulmak için seferber oldu.

29.08.2024 12:34
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde 90 yaşındaki Şerif Dayan'ın kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Dün sabah saat 05.00 sularında evden ayrılan Dayan'dan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp olan Şerif Dayan'ı bulmak amacıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Dalaman ilçesi ve çevresinde detaylı aramalar yaparak yaşlı adamı bulmak için seferber oldu. Dayan'ın yakınları, yaşlı adamın sağlık sorunları olabileceğini belirterek endişelerini dile getirdi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla arama çalışmaları sürerken, aile de umutla gelecek iyi haberleri bekliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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