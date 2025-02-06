Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığına yönelik planlanan eşzamanlı operasyon kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, Menteşe, Fethiye, Milas ve Marmaris ilçelerinde tespit edilen adreslerde denetim yapıldı.
Yapılan arama ve denetimlerde; 93 litre etil alkol, 121,7 litre el yapımı alkol, 10 adet alkol kiti, 13 şişe bandrolsuz alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli şahsa 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Alkollü İçki Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?