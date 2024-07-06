Muğla'da Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu - Son Dakika
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Muğla'da Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

Muğla\'da Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Yaşar Eren, 5 Temmuz 2024 tarihinde kayboldu. 8 saattir haber alınamayan yaşlı adamın ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, bölgede yaşlı adamın bulunması için çalışma başlattı.

06.07.2024 01:56
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Muğla'nın Milas ilçesinde kaybolan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Yaşar Eren'den (80), 8 saattir haber alınmazken, yaşlı adam her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Yaşar Eren, 5 Temmuz 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında kayboldu. Yaklaşık 8 saattir kendisinden haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eren'in ailesi kaybolduğu bölge ve çevresinde araştırma yaparken, ihbar üzerine ekipler, bölgede yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, Eren'i görenlerin en yakın güvenlik birimlerine haber vermeleri çağrısında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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