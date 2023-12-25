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Muğla'da araç başka bir aracı iterek ilerledi, 2 bin 180 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Muğla'da araç başka bir aracı iterek ilerledi, 2 bin 180 lira ceza kesildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir aracın arıza yapması üzerine başka bir aracın kaputuna yatan ve ayakları ile arızalı aracı iten sürücüye 2 bin 180 lira trafik cezası kesildi.

Muğla\'da araç başka bir aracı iterek ilerledi, 2 bin 180 lira ceza kesildi
25.12.2023 - 13:47,
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 16 Aralık gece saatlerinde yolda kalan bir araç, başka bir aracın kaputuna yatan ve ayakları ile öndeki aracı itmesi ile ilgili Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2 bin 180 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde arıza yapan aracın olay yerinden kaldırılması için çekici yerine insan kullanıldı. Yolda kalan araca bir kişinin başka bir aracın kaput kısmına uzanıp tutunmak suretiyle ayakları ile arızalı aracı AVM kavşağına kadar götürdüğü tespit edildi. Öndeki aracı iten arkadaki araçtan cep telefonu ile çekilen video görüntülerin sosyal medya ve basın da yer alması üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hareket geçti.

Karayolları Trafik Kanunu maddelerine aykırı kural ihlalleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden tespit edilen, trafiğin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmekten, sisli ve yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte gece sis lambası yakmak, trafik işaret ve levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamaktan dolayı ihlal yapan araca toplamda 2 bin 180 lira trafik idari para cezası kesildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da araç başka bir aracı iterek ilerledi, 2 bin 180 lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da araç başka bir aracı iterek ilerledi, 2 bin 180 lira ceza kesildi - Son Dakika
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