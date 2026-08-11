Muğla-Denizli karayolunda kaza: 4 yaralı

Muğla'nın Menteşe Gazeller Mahallesinde ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında birisi ağır 4 kişi yaralandı.

Muğla- Denizli karayolu Gazeller Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası araç şarampole yuvarlanarak ters döndü. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası kaza yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe itfaiye, ambulans ve polis ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde bulunan bir kişinin araçtan fırlayarak ağaç altında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ağaç altında sıkışan vatandaş kurtarılarak yaralı olarak ambulansa teslim edildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 vatandaş yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.