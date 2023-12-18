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Muğla'da aranan iki kişi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da aranan iki kişi jandarma tarafından yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli suçlardan aranan iki kişi, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla\'da aranan iki kişi jandarma tarafından yakalandı
18.12.2023 - 12:39,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli suçlardan aranan iki kişi, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucu, hakkında 9 ayrı "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 23 yıl, 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.B. isimli şahsın ilçede bulunduğu tespit edildi. Şahıs, Akyarlar Mahallesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyon ile yakalandı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı diğer operasyonda ise hakkında "hükümlü ve tutuklunun kaçması, korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme, kişilerin huzur ve sükünunu bozma, silahlı tehdit suçlarından 17 yıl, 7 ay, 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.U. isimli şahıs, Mumcular Mahallesi'nde yapılan operasyon ile yakalandı.

Adli makamların karşısına çıkarılan E.U. ve S.B. isimli şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Bodrum, Muğla, Son Dakika

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