Muğla\'da Aranan Üç Hükümlü Yakalandı

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ağır suçlardan aranan üç hükümlüyü gözaltına aldı.

Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve basit yaralama suçlarından aranan 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve silahla yağma suçlarından aranan 42 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kasten öldürme suçundan aranan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yakalandı. - MUĞLA