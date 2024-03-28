Muğla'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Muğla'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü

Muğla\'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşine kurşun yağdıran şahıs gözaltına alındı. Olayda 6 mermi isabet eden kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

28.03.2024 22:06  Güncelleme: 22:10
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşine kurşun yağdıran şahıs gözaltın alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Vedat G., boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.'yi ara sokakta gördü. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Vedat G., yanında bulunan tabanca ile art arda ateş etmeye başladı. Bölgeye yakın durumda bulunan polis ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine gelirken, Vedat G. silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Vedat G.'nin 11 el ateş ettiği, 6 merminin Neşe G.'ye isabet ettiği öğrenilirken, Neşe G. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çiftin 4 çocuğu olduğu ve bir süredir anlaşamadıkları için ayrılma aşamasında oldukları öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ortaca, Muğla, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika

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