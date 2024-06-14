Muğla'da Denize Giren Vatandaş Ölü Bulundu - Son Dakika
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Muğla'da Denize Giren Vatandaş Ölü Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde tatil için denize giren Necati Büyükkaya, arkadaşları tarafından denizde ölü bulundu. Büyükkaya'nın sabah denize balık tutmak için girdiği sırada sendeleyerek düştüğü ve bir süre sessiz kaldığı belirtildi.

14.06.2024 12:30
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Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde denize giren vatandaş, arkadaşları tarafından denizde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan tatil için Datça ilçesine gelen Necati Büyükkaya, Bülent Gamsızoğlu ve Muzaffer Talip otelde kalacak paraları olmadığı için İskele Mahallesindeki bir otelin arkasında bulunan ve denize bakan ağaçların altında battaniye üzerinde sabahladılar.

Necati Büyükkaya'nın sabah denize balık tutmak için olta attığı sırada sendeleyerek yere düştüğünü belirten arkadaşları "iyiyim" diyerek denize girdi. Bulundukları yerden 50 metre ileride denize giren ve Necati Büyükkaya'nın bir süre sessiz kalması üzerine arkadaşları tarafından denizde ölü bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Denize Giren Vatandaş Ölü Bulundu - Son Dakika

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