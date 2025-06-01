Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti
01.06.2025 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti
Haber Videosu

Muğla-Aydın kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir ticari araç trafik levhası direğine çarparak ikiye bölündü. Olayda sürücü hayatını kaybederken, yaralanan yolcular hastaneye kaldırıldı. Kazanın detayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla- Aydın kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç trafik levhası ışıklarının bulunduğu direği devirerek havada asılı kalarak ikiye bölünürken, kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DİREĞE ÇARPAN ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Kaza, 30 Mayıs Cuma günü Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteşe istikametinden Yatağan'a doğru hareket halinde olan Mehmet Gökhan Söyü yönetimindeki 34 KEC 894 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışık levhasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç adeta ikiye bölünüp direkte asılı halde kaldı.

Muğla-Aydın Karayolunda Feci Kaza: Araç İkiye Bölündü

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan A.T., H.A. ve A.G. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Söyü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.

Muğla-Aydın Karayolunda Feci Kaza: Araç İkiye Bölündü

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevrede yapılan araştırmalarda feci kazanın bir iş yeri güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan görüntülerde aracın direğe çarparak havada asılı kaldığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla-Aydın Karayolunda Feci Kaza: Araç İkiye Bölündü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydın Kara, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
Hem emekli olup hem de geriye dönük maaş almak mümkün Hem emekli olup hem de geriye dönük maaş almak mümkün
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede
İlçede sinek istilası Sürücüler önlerini göremiyor İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor
Bakanlık açıkladı Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti Bakanlık açıkladı! Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti
’Camide minibüsünü yıkama’ diye uyaran muhtarı arkasından koşup bıçakladı 'Camide minibüsünü yıkama' diye uyaran muhtarı arkasından koşup bıçakladı
Kim der ki 81 yaşında Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı
Bu milletin vatan aşkını küçümsemeyin Adana’dan gelen görüntü mest etti Bu milletin vatan aşkını küçümsemeyin! Adana'dan gelen görüntü mest etti
Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda
Trump’tan karısından tokat yiyen Macron’a ilginç evlilik tavsiyesi: Kapıyı kapalı tut Trump'tan karısından tokat yiyen Macron'a ilginç evlilik tavsiyesi: Kapıyı kapalı tut

21:23
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
21:00
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
19:25
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
15:41
Dusan Tadic neden tesislerde veda ettiklerini işte böyle açıkladı
Dusan Tadic neden tesislerde veda ettiklerini işte böyle açıkladı
15:37
Pervasız hırsız, çöp bidonuyla binlerce dolarlık kıyafet çaldı
Pervasız hırsız, çöp bidonuyla binlerce dolarlık kıyafet çaldı
15:35
Fenerbahçe’de ’Ali Koç istifa’ yürüyüşü
Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' yürüyüşü
15:27
Aziz Yıldırım aday olursa çekilecek mi Hakan Bilal Kutlualp’ten açıklama
Aziz Yıldırım aday olursa çekilecek mi? Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama
15:19
Ülke felakete sürüklendi, 151 kişi hayatını kaybetti
Ülke felakete sürüklendi, 151 kişi hayatını kaybetti
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
15:01
13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti
13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti
14:39
Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına uydular
Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular
14:38
Görüntüdeki kişi Rambo Okan Ali Koç’u protesto olayını çok farklı bir boyuta taşıdı
Görüntüdeki kişi Rambo Okan! Ali Koç'u protesto olayını çok farklı bir boyuta taşıdı
14:26
Trump’tan karısından tokat yiyen Macron’a ilginç evlilik tavsiyesi: Kapıyı kapalı tut
Trump'tan karısından tokat yiyen Macron'a ilginç evlilik tavsiyesi: Kapıyı kapalı tut
14:15
Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda
Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 23:54:19. #7.13#
SON DAKİKA: Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.