Menteşe\'de şiddetli Fırtınada ağaç devrildi, trafik durdu

Muğla'nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda fırtına nedeniyle devrilen ağaç yolu kapattı, trafik tamamen durdu; bölgeye ekipler sevk edildi.

Muğla'da Menteşe ilçesinde akşak saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Uğur Mumcu Bulvarı'nda bir ağaç yolun ortasına devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle bulvar tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağacın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı. Olay nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tamamen durdu. - MUĞLA