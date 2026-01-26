Menteşe'de şiddetli Fırtınada ağaç devrildi, trafik durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Menteşe'de şiddetli Fırtınada ağaç devrildi, trafik durdu

Menteşe\'de şiddetli Fırtınada ağaç devrildi, trafik durdu
26.01.2026 18:00  Güncelleme: 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Uğur Mumcu Bulvarı'nda bir ağaç devrildi, yol kapandı. Olay yerine trafik, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilerek çalışmalar başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda fırtına nedeniyle devrilen ağaç yolu kapattı, trafik tamamen durdu; bölgeye ekipler sevk edildi.

Muğla'da Menteşe ilçesinde akşak saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Uğur Mumcu Bulvarı'nda bir ağaç yolun ortasına devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle bulvar tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağacın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı. Olay nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tamamen durdu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:33:47. #7.11#
SON DAKİKA: Menteşe'de şiddetli Fırtınada ağaç devrildi, trafik durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.