Seydikemer\'de hortum, fırtına ve dolu seraları vurdu

27.01.2026 15:41  Güncelleme: 15:43
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kumluova Mahallesi'nde meydana gelen fırtına, sağanak yağış ve dolu nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük sera zarar gördü. Yetkililer hasar tespit çalışmalarına başladı ve üreticilerin mağduriyetlerinin giderileceği belirtildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kumluova Mahallesi'nde etkili olan fırtına, sağanak yağış ve dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı. Bölgede yaklaşık 100 dönüme yakın seranın zarar gördüğü belirtildi. Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, bölgede incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kumluova Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede fırtınaya dönüştü. Şiddetli rüzgarla birlikte görülen dolu ve hortum, özellikle sera alanlarında etkili oldu. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüme yakın sera zarar gördü. Dolu yağışı nedeniyle bazı ürünlerde de zarar oluştuğu belirtilirken, üreticilerin seralarını korumak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Etkili olan sağanak yağış, hortum ve dolu nedeniyle zarar gören sera alanlarını yerinde inceleyen Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. Ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, bölgede sağanak yağışın aralıklarla devam ettiği bildirildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, üretimin sürekliliğinin önemine dikkat çekerek, zarar gören üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.

Üreticilerin taleplerini dinleyen Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, yaşanan afetin özellikle seracılıkla geçimini sağlayan aileler üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu belirtti.

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ise hasar tespit çalışmalarının ilgili birimler tarafından yürütüleceğini, üreticilerin süreç hakkında bilgilendirileceğini kaydetti. Kaymakam Dilekli, "Gece saatlerinde ilçemiz Kumluova mahallemizde özellikle çok şiddetli yağış, fırtına ve akabinde bir dolu afetiyle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte İlçe Tarım ekiplerimizin ilk tespitlerine göre 40 dönüme yakın tamamen çöken seramız, kalanlarda da yüzde 50 üzerinde zarar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Yağıştan dolayı çalışmalarımız sürüyor. İnşallah gün içerisinde tam zararı ortaya çıkaracağız. Bütün ekiplerimiz, belediyemiz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah afetin ve hasarın daha da büyümemesini temenni ediyoruz. Biz devletimizin bütün imkanlarıyla çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Hasar tespit çalışmalarından sonra gerekli iş ve işlemlerle ilgili Sayın Vekilimiz ve Belediye Başkanımızla beraber Bakanlığımızla da irtibat halinde olacağız. Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize tekrardan geçmiş olsun. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın diye temenni ediyoruz.' diye konuştu.

Kumluova Mahalle Muhtarı Hilmi Deniz zararların telafisi için destek beklediklerini dile getirdi. Muhtar Deniz, "Mahallemizde 100 dönümün üzerinde hasarımız var. Çiftçilerimize geçmiş olsun diliyoruz. Biz buradan büyüklerimizden, çiftçilerimize destek istiyoruz. İnşallah mağduriyet giderilirse memnun oluruz. Çünkü mağduriyet çok yaşandı" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

