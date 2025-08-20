Muğla\'da Güvenlik Görevlisi Başından Vurularak Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde başından vurulmuş halde bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Yüklet, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Emirbeyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Yüklet, kendisine zimmetli silahıyla başından vurulmuş halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yüklet, ağır yaralı olarak Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yüklet daha kapsamlı tedavi amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MUĞLA