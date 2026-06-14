Muğla'da güzellik merkezinde kavga: Polis memuru şehit oldu, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da güzellik merkezinde kavga: Polis memuru şehit oldu, 2 yaralı

Muğla\'da güzellik merkezinde kavga: Polis memuru şehit oldu, 2 yaralı
14.06.2026 07:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir güzellik merkezinde çıkan silahlı kavgada polis memuru Tayfun Baş şehit oldu, 2 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli astsubay G.Y. de intihar girişiminde bulundu. Şehit polisin Aydın nüfusuna kayıtlı olduğu ve 15 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada polis memuru Tayfun Baş şehit olurken, 2 kişi ağır yaralandı. Şehit polis memurunun Aydın'ın İncirliova ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olay, Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmeciliğini H.S.'nin yaptığı iş yerinden gelen KADES ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İddiaya göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay G.Y.; ihbar üzerine iş yerine gelen polis memuru Tayfun Baş ile boşandığı eşi H.S.'ye tabancayla ateş etti. G.Y., daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan G.Y. ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; polis memuru Tayfun Baş ile H.S. Menteşe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru Tayfun Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan şehit polis memuru Tayfun Baş'ın Aydın'ın İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve yaklaşık 15 gün önce baba olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Menteşe, Muğla, Polis, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da güzellik merkezinde kavga: Polis memuru şehit oldu, 2 yaralı - Son Dakika

Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Ege Üniversitesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

06:56
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
06:28
İstanbul’daki vatandaşlar, sabah namazına milli formayla katıldı
İstanbul'daki vatandaşlar, sabah namazına milli formayla katıldı
06:20
Sır gibi saklıyordu Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı
Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı
06:10
İskoçya’dan Dünya Kupası’nda 36 yıl sonra tarihi galibiyet
İskoçya'dan Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra tarihi galibiyet
03:56
Vancouver’a Türk damgası Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi
Vancouver'a Türk damgası! Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi
21:40
Trump’ın “Yarın imzalıyoruz“ dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
Trump’ın "Yarın imzalıyoruz" dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 07:08:39. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da güzellik merkezinde kavga: Polis memuru şehit oldu, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.