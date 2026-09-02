Muğla’da öldürülen genç kadın memleketi Malatya’da toprağa verildi - Son Dakika
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Muğla’da öldürülen genç kadın memleketi Malatya’da toprağa verildi

Muğla’da öldürülen genç kadın memleketi Malatya’da toprağa verildi
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde eski erkek arkadaşı Mehmet Akkaya tarafından silahla öldürülen 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya, memleketi Malatya'nın Arguvan ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Olayda Akkaya da aynı silahla yaşamını sonlandırdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Mehmet Akkaya tarafından ateşli silahla öldürülen 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya, memleketi Malatya'nın Arguvan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İddiaya göre, Menteşe ilçesinde yaşayan Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan arkadaşları, durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapının açılmaması üzerine balkondan eve giren arkadaşları, Kaya ile 30 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemelere göre, Mehmet Akkaya'nın barışma bahanesiyle Berfin Zelal Kaya'nın evine geldiği, ikili arasında çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği silahla Kaya'yı öldürdüğü, daha sonra aynı silahla kendisini vurduğu değerlendirildi. Olay yeri incelemesinin ardından Kaya ile Akkaya'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Berfin Zelal Kaya'nın cenazesi Malatya'da yaşayan ailesine teslim edildi.

Cenazesi Malatya'ya getirilen Berfin Zelal Kaya için Arguvan ilçesine bağlı Güngören Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kaya'nın cenazesi buradaki törenin ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren'in de katıldığı törende, genç kadının ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, acılı aile yakınlarının güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Kaynak: İHA

Mehmet Akkaya, 3. Sayfa, Malatya, Cinayet, Arguvan, Menteşe, Muğla, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla’da öldürülen genç kadın memleketi Malatya’da toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla’da öldürülen genç kadın memleketi Malatya’da toprağa verildi - Son Dakika
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