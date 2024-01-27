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Muğla'da kaybolan İsa Çifçi için arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika
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Muğla'da kaybolan İsa Çifçi için arama çalışmaları yeniden başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıntar toplamak için Balan Dağı'na giden İsa Çifçi'nin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları tekrar başladı. Yüzlerce kişi ve çok sayıda ekip, havanın güneşli ve açık olmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Ayrıca jandarma ekipleri de kayıp ile ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

Muğla\'da kaybolan İsa Çifçi için arama çalışmaları yeniden başladı
27.01.2024 - 20:24,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Aralık 2023 tarihinde, yakınları ile çıntar toplamak için Balan Dağı'na gidip kaybolan İsa Çifçi için bölgede arama çalışmaları tekrar başladı.

Muğla bölgesinde sadece bu mevsimde yetişen bir mantar türü olan çıntar mantarını toplamak için Marmaris ilçe sınırları içindeki Balan Dağı'na çıkan İsa Çifçi'den haber alamayan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. 30 Aralık tarihinden itibaren yüzlerce kişi, cayrokopter, dronlar ve iz takip köpekleri ile bir fiil 20 gün boyunca aralıksız yapılan aramalara hava şartları sebebi ile ara verilmişti. Arama kurtarma çalışmaları bugün havanın güneşli ve açık olması ile sabahın erken saatinde tekrar başlandı.

AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Marmaris İlçe Jandarma Komutan V. Teğmen Buğra Yağlı koordinesinde, çevre ilçelerden gelen jandarma ekipleri, AFAD, SAR, AKUT, MagAme SAR, NAK, Orman İşletme ekipleri, Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Marmaris Merkez Karakolu Jandarma Asayiş, Jandarma Komando, Avcılar Derneği ekipleri, Jandarma İz Takip Timi, ve kayıp şahsın yakınları ile birlikte 200'den fazla kişinin ve iz takip köpekleri 65 yaşındaki İsa Çifçi'nin arama çalışmalarına katılım sağlıyor.

Öte yandan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile jandarma ekipleri şüpheli kayıp ile ilgili geniş çaplı soruşturmalarını sürdürdüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da kaybolan İsa Çifçi için arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika


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