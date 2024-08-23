Muğla\'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları devam ediyor

3.Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 Ağustos'ta kaldığı otelden çıkarak bir daha dönmeyen Rus turist Natalya Somova için en son görülen yer olan Karya yürüyüş yolunun başlangıç noktasından itibaren 11 kilometrelik alanda başlayan arama çalışmaları ve kamera incelemeleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos tarihinde Rusya'nın Moskova şehrinden Marmaris'e tatil için gelen Rus vatandaşı Natalya Somova 17 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karya yürüyüş yoluna gitmek için otelden ayrıldı. 19 Ağustos günü ülkesine dönmesi gereken Somova'ya yakınları ulaşamayınca, kaldığı otel ve tur acentesine bildirdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine yapılan ihbar üzerine ilçedeki tüm kamera kayıtları tarandı. Kamera kayıtlarından 48 yaşındaki kadının 17 Ağustos günü sabah 07.30 civarı İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karya yürüyüş yolundan giriş yaptığı tespit edildi. İçmeler Mahallesi'nden Turunç Mahallesi'ne bağlanan Karya yolu 11 kilometre ve farklı patika yollardan oluşuyor.

Kaybolan Rus kadın için Marmaris Asayiş Büro ekipleri AFAD merkezi ile koordineli olarak Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri (MABKE), Magame arama ekibi, Komando ekipleri, Afed, Sahil Güvenlik ekibi ve İha'nın destekleri ile birlikte dağlık alanda ve denizde arama çalışmalarına devam ediliyor.

Ayrıca Rus kadını bulmak için seferber olan ekiplerin yanı sıra Marmaris Emniyet Müdürü Emre Alay, Marmaris Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul ve Marmaris'te yaşayan Rusya Dernek Başkan Yardımcısı Kubilay Sezgin, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile arama çalışmaları hakkında toplantı gerçekleştirdi. - MUĞLA