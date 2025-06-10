Muğla\'da Motosiklet Denetimleri Artırıldı

Muğla'da, Kurban Bayramı tatili süresince trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla jandarma ve emniyet trafik ekipleri tarafından motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik yoğun denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde toplam 19 bin 998 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 260 sürücüye cezai işlem uygulanırken, çeşitli eksiklik ve uygunsuzluklar nedeniyle 90 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca denetimler sırasında, kurallara aykırı davranışlar nedeniyle 49 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı. - MUĞLA