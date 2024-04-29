Muğla\'da Narkotik Operasyonları: 14 Ayrı Operasyonda Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 14 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 14,47 gram esrar maddesi, 6,68 gram Metamfetamin maddesi,,60 gram eroin maddesi, 5 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 17 Adet Ecstasy maddesi, 2 adet sentetik ecza, 1070 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda, bir şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 13 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Bir şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 şahıs hakkında ise adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA