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Muğla'da öğretmenlik yapan uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da öğretmenlik yapan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğretmenlik yapan Sertuğ Zeki Bestel, uyuşturucu ticareti yaparken yakalanarak tutuklandı. Hapisten çıktıktan sonra evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunan Bestel, ikinci kez tutuklandı. Uyuşturucuyu kadın arkadaşı aracılığıyla üniversite öğrencilerine sattığı belirlendi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Bestel ve arkadaşı Buket Bayezit tutuklandı.

Muğla\'da öğretmenlik yapan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
12.01.2024 - 17:02,  Güncelleme: 17:18
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ABD'de yayınlanan ve kimya öğretmeninin kendi imal ettiği uyuşturucuyu satmasını konu alan 'Breaking Bad' dizisine benzer olay, 2020 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanmıştı. Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan eski fen bilgisi öğretmeni Sertuğ Zeki Bestel, ikinci defa uyuşturucu ile yakalanınca yine tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2020 yılında özel okulda fen bilgisi öğretmenliği yaparken uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıkınca okuldan atılan ve polis tarafından düzenlenen operasyon sonrası tutuklanan Sertuğ Zeki Bestel, hapisten çıktıktan sonra bu defa evinde yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandı ve yine tutuklandı. Uyuşturucuyu aynı evde zaman zaman birlikte kaldıkları kadın arkadaşının, Muğla'da üniversite öğrencilerine sattığı belirlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde öğrencilere uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen Buket Bayezit'in Marmaris'te 2020 yılında uyuşturucu ticaretinden tutuklanan erkek arkadaşı Sertuğ Zeki Bestel'in evinde yapılan aramada 5 kilo 500 gram esrar maddesi, 3,92 gram kokain, 13,58 gram metamfetamin, 2 adet içime hazır esrar-tütün karışımı sigara, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 600 TL para ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınan, öğretmenlikten atılan Sertuğ Zeki Bestel ve arkadaşı Buket Bayezit çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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