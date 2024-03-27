Muğla\'nın Datça ilçesinde orman yangınında arı kovanları zarar gördü

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen orman yangınında arı kovanları zarar gördü.
Yangın, Hızırşah Mahallesi Pirenlik Mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik alanına 300 metre mesafedeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Ö.T.'ye ait arılıktaki arı kovanlarına da sıçrayan alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangında arı kovanları zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA
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