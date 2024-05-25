Muğla\'da tek taraflı kaza: 4 kişi yaralandı

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Muğla'nın Yatağan İlçesi Turgut kavşağında meydana gelen tek taraflı kazada 1'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yatağan Turgut kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. 42 AVV 30 plakalı otomobil sürücüsü H.B'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek kavşaktaki bariyerlere çaptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki 4 kişiden üçü kendi imkanları ile araçtan çıkarken, bir kişi araç içinde sıkıştı. Araç içinde sıkışan vatandaş itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi.

Kazada, 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. - MUĞLA