Muğla'da tek taraflı kaza: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da tek taraflı kaza: 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Araç takla atarak yan yattı ve büyük maddi hasar oluştu. Yaralıların durumu iyi.

18.06.2024 17:03
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada ikisi çocuk 5 kişi yaraladı.

Edinilen bilgiye Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi mevkiinde hareket halindeki 35 BON 41 plakalı sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Takla atarak yan yatan aracın kazası sonrası vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermemi sonrası olay yerine 112 ambulans, polis, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içinde bulunan 3 yetişkin ve 2 çocuk yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından yaralılar 112 sağlık ekipleri ile birlikte ambulansa taşındı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın, güvenlik amaçlı akü başlıkları söküldü. Araçta büyük maddi hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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