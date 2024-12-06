Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Köyceğiz'de uyuşturucu satışı yapan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

06.12.2024 11:27
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Muğla'nın Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada; 4,9 gram kokain 16 gram esrar 8 adet likit esrar hassas terazi, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 92 adet kartuş ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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