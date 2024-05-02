Muğla'da Yabancı Turistin Ayağı Kırıldı, Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi - Son Dakika
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Muğla'da Yabancı Turistin Ayağı Kırıldı, Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi

Muğla\'da Yabancı Turistin Ayağı Kırıldı, Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Likya yolunda yürüyüşe çıkan Avustralya uyruklu turist Basitan Stangl'ın ayağı burkuldu ve kırıldı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma JAK Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından mahsur kalan turist ve yanındaki iki kişi emniyetli bir şekilde çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

02.05.2024 18:44
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Muğla'nın Seydikemer ilçesi Dodurga ve Karadere Mahalleleri arasında kalan Likya yolunda yürüyüş yapan üç yabancı uyruklu şahıstan birisinin yürüyüş esnasında ayağının burkulması sonrası ayağının kırılması üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Likya yolunda yürüyüşe çıkan yabancı turistlerden Avustralya uyruklu Basitan Stangl yürüyüş esnasında ayağını burkması sonrası ayağı kırıldı ve bölgede mahsur kaldılar. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma JAK Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma JAK temi tarafından ayağı kırılan Basitan Stangl isimli Avusturalya uyruklu şahıs ile yanındaki iki yabancı uyruklu şahıs mahsur kaldıkları alandan emniyetli bir şekilde çıkararak 112 Acil Servis personeline teslim edilerek Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Yabancı Turistin Ayağı Kırıldı, Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Yabancı Turistin Ayağı Kırıldı, Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi - Son Dakika
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