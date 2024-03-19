Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan bir şahıs yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salı içinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde sıkışan kadın sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, H.T. adlı bir kişi tartıştığı karısını mutfaktan aldığı bıçakla bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İpek T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. H.T., polis merkezine giderek eşinin kendisine saldırdığını iddia etti.
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tanker ile bir kamyon çarpıştı. Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol kısa süreliğine kapanmış olsa da, polis ekipleri tarafından trafiğe açıldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti. 66 yaşındaki adam, karısını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından cinayet şüphelisi polis merkezine giderek olayı itiraf etti.
Kırklareli'nde bulunan bir markette alışveriş yaparken bir kadın tacize uğradı. Taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesiyle şahıs kenara çekildi ve polise ihbar edildi. Zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak akli dengesi bozuk olan şahsın tedavi ve sağlık kontrolü için gerekli önlemler alınmıştır.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine acı haber verildi, dedesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin dede evine Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri yetkililer giderek başsağlığı dileklerini iletti.
Uşak'ta meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirlendi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait hizmet aracı kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada araç sürücüsü Hüseyin D. ile birlikte Ömer S. ve Celil G. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Muğla ve Fethiye Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen yaralıların durumu iyi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen lastik bot içindeki 7'si çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Beydalı köyü mevkisinde seyir halinde olan pikap sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve devrildi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan sürücü, araçtan çıkartılarak ambulansa götürüldü. Yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?