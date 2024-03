Muğla\'da Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

3.Sayfa

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan bir şahıs yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salı içinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. - MUĞLA