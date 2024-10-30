Muğla\'da Zeytin Ağaçları Yangınından Kurtarıldı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bir bahçede çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ceviz ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın, çevredeki diğer ağaçlık alanlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürerken, olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. - MUĞLA