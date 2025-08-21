Muğla\'daki Yangına Hava ve Kara Müdahale

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmalar sürerken, alevlere 13 hava aracı ile müdahale ediliyor.

Yangın, Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi Dip mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yerleşim yerlerine yakın noktadaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla geniş alana yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 5 dozer ile karada, 7 helikopterve 6uçak ile havadan müdahale ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA