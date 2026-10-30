Muğla Dalaman\'da Tersakan Çayı\'nda ıslah çalışmasında kamyon çaya devrildi

Muğla Dalaman'da Tersakan Çayı'nda ıslah çalışmasında kamyon çaya devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Tersakan Çayı'nda ıslah çalışması sırasında kamyon çaya devrildi. Hafif yaralanan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken devrilen kamyon vinçle çıkarıldı, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz gün taşkın yaşanan Tersakan Çayı'nda yapılan ıslah çalışmaları esnasında bir kamyon çaya devrildi, olayı hafif yaralı şekilde atlatan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Dalaman ilçesi Tersakan Çayı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşkının yaşandığı Tersakan Çayı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesi bozulan kamyon çaya devrildi. Olayda, araç şoförü hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan şoför tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından devrilen kamyon, vinç marifetiyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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