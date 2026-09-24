Muğla Fethiye\'de evinde ölü bulunan kadının şüpheli ölümü incelenecek

Muğla Fethiye'de evinde ölü bulunan kadının şüpheli ölümü incelenecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Taşyaka Mahallesi'nde bir kadın, yakınlarının sabah evine gitmesiyle hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kadının ölümü şüpheli değerlendirilirken, kesin neden adli incelemelerin ardından netleşecek.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadın yakınları tarafından evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Olay, Taşyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Yılmaz'dan haber alamayan akrabaları, sabah saatlerinde evine gitti. Yakınlarının Yılmaz'ı hareketsiz halde bulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli değerlendirilen Yılmaz'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?