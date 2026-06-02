Muğla\'da 9 günde 119 acil olaya müdahale edildi

02.06.2026 10:59  Güncelleme: 11:01
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca il genelinde 119 olaya müdahale etti. Yangın, kurtarma ve su baskını gibi birçok farklı olayda görev alan ekipler, vatandaşların güvenli bir bayram geçirmesini sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için yoğun bir mesai gerçekleştirdi. Bayram süresince il genelinde meydana gelen 119 olaya müdahale eden ekipler, yangınlardan kurtarma çalışmalarına, su baskınlarından trafik kazalarına kadar birçok farklı olayda görev aldı.

Kurban Bayramı tatili boyunca itfaiye ekiplerinin en fazla müdahale ettiği olaylar yangınlar oldu. Toplam 67 yangın olayına müdahale eden ekipler, özellikle açık alan ve orman yangınları ile elektrik kaynaklı yangınlarda yoğun çalışma yürüttü. Ekipler 20 açık alan ve orman yangınına, 20 elektrik kaynaklı yangına, 15 ev yangınına, 9 araç yangınına ve 3 baca yangınına müdahale etti.

Büyükşehir itfaiyesi ekipleri bayram tatili boyunca yalnızca yangınlara değil, çok sayıda kurtarma operasyonuna da müdahale eden ekipler, toplam 48 kurtarma olayında görev aldı. En fazla müdahale edilen olay türü hayvan kurtarma oldu. Ekipler, çeşitli noktalarda mahsur kalan hayvanları güvenli şekilde kurtararak yaşamlarını korudu. Ekipler 27 hayvan kurtarma, 7 trafik kazası kurtarması, 5 insan kurtarma, 5 kapı açma, 3 yola yağ dökülmesi ve 1 gaz kaçağı olayında etkin çalışma yürüttü.

Bayram süresince yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen 4 su baskını olayına da kısa sürede müdahale eden ekipler, su tahliye çalışmalarıyla vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelinde görev yapan ekipleriyle vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

